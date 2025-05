E Acquaroli si gode il ’Trionfo del Carnevale’ a Fossombrone

In occasione della giornata finale della 23esima edizione del Trionfo del Carnevale, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha espresso il suo saluto alla comunità. Sottolineando l'importanza di questa manifestazione, ha affermato che eventi così sentiti e partecipati, come il Trionfo del Carnevale di Fossombrone, contribuiscono a valorizzare e arricchire il tessuto culturale e sociale delle nostre comunità.

In occasione della giornata conclusiva della 23esima edizione del Trionfo del Carnevale, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha voluto portare alla città il saluto delle istituzioni. Il presidente ha voluto sottolineare il valore popolare di questa manifestazione: "Eventi sentiti e partecipati come il Trionfo del Carnevale di Fossombrone - ha detto - arricchiscono le nostre tradizioni e tramandano i valori della nostra storia. Migliaia di persone e soprattutto tanti giovani che condividono il comune sentire e l’appartenenza animano le vie della città, contribuiscono a tramandare questo entusiasmo anno dopo anno. Ho voluto ringraziarli per il grande lavoro che svolgono per mantenere vive manifestazioni come questa, anche con il sostegno del Comune, della Pro Loco e di tutte le realtà coinvolte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E Acquaroli si gode il ’Trionfo del Carnevale’ a Fossombrone

