Dzeko saluta il Fenerbahce? Viva l’ipotesi del ritorno in Serie A

Edin Dzeko è pronto a salutare il Fenerbahce, aprendo la porta a un possibile ritorno in Serie A. Dopo due stagioni in Turchia, il bomber bosniaco potrebbe tornare nel campionato italiano, generando entusiasmo tra i tifosi. La sua nuova avventura è ancora in fase di definizione, ma le ipotesi si intensificano.

Edin Dzeko potrebbe dire addio al Fenerbahce al termine di questa stagione. La possibilità di un ritorno in Serie A non è da escludere.LA SITUAZIONE – Edin Dzeko potrebbe compiere il passaggio inverso rispetto a quello che lo ha portato due anni fa al Fenerbahce. Non nel senso che il bosniaco potrebbe tornare all’Inter, data la strategia che i nerazzurri intendono adottare sul mercato in entrata, ma in quello di una possibile nuova avventura del bosniaco in Serie A. A riferirlo è il portale turco Sabah, secondo cui la Fiorentina rappresenterebbe una delle compagini maggiormente interessate all’ex Inter per l’estate.Dzeko, dal Fenerbahce alla Fiorentina? L’Inter ritroverebbe chi non avrebbe voluto lasciareSLIDING DOOR – Due anni fa, l’Inter decise di chiudere i suoi rapporti contrattuali con Dzeko in base alla certezza della permanenza di Romelu Lukaku a Milano. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dzeko saluta il Fenerbahce? Viva l’ipotesi del ritorno in Serie A

