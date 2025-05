Dzeko finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter

Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione. Scopriamo tutti i dettagli su questa possibile operazione di mercato.

Dzeko, finital’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italial’exattaccantedell’Inter. Tutti i dettagliLa Fiorentina sta valutando il profilo di Edin Dzeko, il cui contratto con il Fenerbahçe è in scadenza al termine della stagione. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo turco Sabah, secondo cui negli ultimi giorni ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti viola e l’exattaccantedell’Inter. Al momento, il bosniaco non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro, limitandosi a dichiarare che la situazione è ancora incerta.Tuttavia, secondo le indiscrezioni, la sua priorità sarebbe quella di restare al Fenerbahçe, dove lui e la sua famiglia si trovano molto bene. La Fiorentina sarebbe pronta a offrirgli un contratto annuale da circa 2 milioni di euro, una cifra ben lontana dai 4,2 milioni percepiti attualmente in Turchia. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter

Le notizie più recenti da fonti esterne

‘Terremoto’ Fenerbahce: UFFICIALE, ha rescisso il contratto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dalla Turchia, la Fiorentina incontra gli agenti di Dzeko: l'attaccante temporeggia - Dalla Turchia, la Fiorentina incontra gli agenti di Dzeko: l'attaccante temporeggia Dalla Turchia riportano di un interesse da parte della Fiorentina per Edin Dzeko. Secondo il quotidiano Sabah, il co ... 🔗informazione.it