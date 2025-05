Dybala leader silenzioso | a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions

Paulo Dybala, leader silenzioso e mental coach della Roma, ha scelto di non abbandonare i compagni in un momento cruciale della stagione. Interrotte le terapie, ha voluto essere presente a Bergamo, pronto a spingere la sua squadra verso l'obiettivo della Champions, dimostrando che la sua determinazione va oltre il campo.

Paulo Dybala non ha voluto lasciare sola la squadra in una delle partite più delicate della stagione. Per questo ha interrotto le terapie, messo lo zaino in spalla ed è salito sull'aereo per Bergamo insieme ai compagni, con un solo obiettivo: esserci, in ogni modo possibile. La Roma si gioca una fetta importante del sogno Champions, e la Joya, pur non potendo contribuire con il suo talento, ha scelto di essere presente con testa e cuore.mentalcoach da bordocampoCome riportato dal Corriere dello Sport, già ieri, durante la rifinitura a Trigoria, si era fatto notare a bordocampo, attento e partecipe. Ha osservato i movimenti dei compagni, ha suggerito correzioni su alcune situazioni offensive, si è confrontato con Claudio Ranieri sulla condizione fisica e mentale del gruppo. Poi, al termine dell'allenamento, è partito con la squadra versoBergamo, dove stamattina ha ricominciato a indossare i panni del motivatore.

