Durante gli scavi per l' isola pedonale riemergono i vecchi binari del tram l' esperto | È una rotaia utilizzata fino al 1938 ecco a cosa serviva

Durante i lavori per l'isola pedonale in viale San Martino, gli scavi rivelano un sorprendente pezzo di storia: i vecchi binari del tram, in uso fino al 1938. La pala della ruspa si blocca, bandendo la polvere e i detriti, mentre gli operai si avvicinano curiosi per scoprire a cosa serviva quell'inatteso reperto.

Tra polvere e detriti all'improvviso spunta un grosso pezzo di ferro. La pala della ruspa si blocca, i lavori si fermano un attimo per capire meglio di cosa si tratta. E agli operai che stanno realizzando la nuova pavimentazione dell'isolapedonale di viale San Martino, basta poco per capirlo: è. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Durante gli scavi per l'isola pedonale riemergono i vecchi binari del tram, l'esperto: " È una rotaia utilizzata fino al 1938, ecco a cosa serviva"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, isola pedonale in via del Pollaiolo: addio ai parcheggi (o forse no) - Firenze, 7 aprile 2025 - Un riassetto di via Antonio del Pollaiolo alla Federiga per la sicurezza dei pedoni, che però fa storcere il naso ad automobilisti, commercianti e residenti. Per rallentare le macchine e far attraversare con meno rischio di investimento i pedoni, è stato creato un salvagente centrale e un cordolo che separa i due sensi di marcia, all’altezza dei porticati. Il risvolto negativo però è che sono spariti circa quindici stalli ai lati, in una strada già critica per trovare dove lasciare la macchina. 🔗Leggi su lanazione.it

Riqualificazione del molo, completato il muretto antiesondazione: passaggio pedonale durante le feste pasquali - Continuano a Cesenatico i lavori per la riqualificazione delle banchine del Molo di Levante e nei giorni scorsi è stato completato il muretto antiesondazione di 96 centimetri realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante la Baia in modo da proteggere tutta la zona che viene... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Torre Archirafi, torna l'isola pedonale sul lungomare in vista dell'estate - Prove d’estate nel borgo ripostese di Torre Archirafi. Dal prossimo fine settimana, sabato 5 aprile e domenica 6 aprile, scatterà infatti l’isola pedonale per consentire ai fruitori del lungomare di godere dei primi scorci estivi. La zona a traffico limitato, che resterà in vigore tutti i fine... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Viale San Martino, gli scavi per l'isola pedonale portano alla luce i vecchi binari del tram; Scavi in corso Vittorio Emanuele, divieti per auto e anche per pedoni vicino a via Roma; Piazza Pia al rush finale, riaprirà il 20 dicembre. Gualtieri: Abbiamo rischiato un lungo stop; Inaugurata piazza Pia pedonale, simbolo del Giubileo. Giorgia Meloni: «Col lavoro di tutti le cose si possono fare». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Isola pedonale finalmente ombreggiata, l'intelligenza artificiale la immagina così - Per questo il rifacimento dell'isola pedonale era una grande occasione che probabilmente abbiamo sprecato. L'altra sera in tv, un servizio realizzato dalla trasmissione "Presa Diretta" di Riccardo ... 🔗ilmessaggero.it

La maxi isola pedonale: "E in futuro come andrà?" - Feste ormai archiviate ma non la polemica, torna in consiglio la querelle Ztl "rinforzata" durante l’evento "Melzo Natale". Al centro delle interrogazioni di Fratelli d’Italia e Melzo si ... 🔗msn.com

Isola pedonale, cantiere aperto fino a metà maggio - Il cantiere dell'isola pedonale del centro storico di Laitna sarà aperto almeno fino ala seconda metà di maggio, quando l'asfalto sarà pronto a ricevere la resina superficiale con il nuovo colore; ... 🔗latinatoday.it