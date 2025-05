Durante gli scavi per l' isola pedonale riemergono i vecchi binari del tram l' esperto | È una rotaia utilizzata fino al 1938 ecco a cosa serviva

...un'antica rotaia del tram, risalente fino al 1938. Questo ritrovamento inaspettato, tra polvere e detriti, riporta alla luce un pezzo della storia ferroviaria della città. I lavori si fermano, l'interesse cresce e gli operai si riuniscono intorno a questo grosso pezzo di ferro, pronti a scoprire a cosa servisse e quali storie possa raccontare.

Tra polvere e detriti all'improvviso spunta un grosso pezzo di ferro. La pala della ruspa si blocca, i lavori si fermano un attimo per capire meglio di cosa si tratta. E agli operai che stanno realizzando la nuova pavimentazione dell'isolapedonale di viale San Martino, basta poco per capirlo: è.

