Duello a Istanbul | Putin lancia la sfida Zelensky la raccoglie Trump lucida la stella

In breve da Zazoom:

Il 10 maggio, in un'atmosfera carica di tensione, Vladimir Putin ha annunciato l'intenzione di avviare negoziati diretti con Kiev senza precondizioni, fissando la data del 15 maggio a Istanbul. Durante la conferenza stampa serale, ha riservato particolare attenzione alla richiesta di dialogo, comunicando anche l'imminente conversazione con Erdogan per discutere le modalità di facilitazione del processo. Questa proposta segna un possibile cambio di rotta nella diplomazia russa.

Il 10 maggio, a tarda sera (non a caso l’esordio è stato “Buona sera, ma forse dovrei dire buonanotte”), Vladimir Putin ha convocato una conferenza stampa e, tra le altre cose, ha scandito queste parole: “Proponiamo a Kiev negoziati diretti senza precondizioni e proponiamo di iniziarli il 15 maggio a Istanbul. Domani parlerò con Erdogan e gli chiederò di preparare una piattaforma per i negoziati”. Per molte ore tutti hanno fatto come se Putin avesse detto niente. Un po’ perché l’ordine di scuderia è di fare come se tutto ciò che dicono i russi fosse una bugia o cosa di nessuna importanza. Un po’ perché ci sono molti che proprio non capiscono: esilarante il titolo del solito Minculpop, “Putin prende tempo”, come se uno che l’11 sera ti dice vediamoci il 15 per far finire una guerra fosse uno che tira per le lunghe. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Duello a Istanbul: Putin lancia la sfida, Zelensky la raccoglie, Trump lucida la stella

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump lancia un ultimatum a Putin: “Cessate il fuoco entro aprile o nuove sanzioni” - Pubblicamente, Donald Trump continua a ripetere che si stanno “facendo progressi per fermare la guerra russo-ucraina” e che “alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi”. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito americano Axios, l’ex presidente starebbe in realtà perdendo la pazienza con Vladimir Putin.Stando a Axios, l’amministrazione Trump, tramite il suo inviato speciale Steve Witkoff – attualmente in missione in Russia – avrebbe consegnato a Mosca un ultimatum che fissa la fine di aprile come termine ultimo per concludere i negoziati sull’Ucraina. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Ucraina-Russia, proposta Putin: “Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul” - (Adnkronos) – "La Russia non ha mai chiuso la porta al dialogo con l'Ucraina e ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati a Istanbul dal 15 maggio". Lo ha detto Vladimir Putin in una dichiarazione dal Cremlino. "Abbiamo ripetutamente proposto misure per il cessate il fuoco. Non abbiamo mai rifiutato il dialogo con la parte […]L'articolo Ucraina-Russia, proposta Putin: “Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Putin: Kiev venga a Istanbul il 15 - 2.15 Il presidente russo Putin ha detto che chiederà all'omologo turco Erdogan di organizzare il 15 maggio a Istanbul negoziati diretti tra Mosca e Kiev, non escludendo che questo possa portare ad un cessate il fuoco esteso. Putin ha poi definito "rozzi" gli "ultimatum" lanciati ieri da Kiev e dai leader dei Paesi 'volenterosi', che hanno minacciato nuove pesanti sanzioni contro la Russia se non accetterà la tregua di 30 giorni a partire dal 12 maggio. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Su questo argomento da altre fonti

Duello a Istanbul: Putin lancia la sfida, Zelensky la raccoglie, Trump lucida la stella. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cremlino, Putin lancia la proposta a Kiev: "Riprendiamo a Istanbul i negoziati interrotti nel '22" - Il presidente russo convoca una conferenza stampa a tarda ora, per essere ascoltato in diretta anche dagli Stati Uniti. Dice che l'Ucraina ha violato la tregua di 30 giorni (ma continua ad attaccare c ... 🔗msn.com

Putin propone negoziati diretti il 15 maggio a Istanbul: ma la tregua è già finita. Kiev rilancia, l’Occidente frena - Il presidente russo apre a un nuovo round di trattative, ma definisce “rozzi” gli ultimatum dell’Ucraina e dei leader occidentali ... 🔗notizie.tiscali.it

Putin: «Negoziati diretti con Kiev il 15 maggio a Istanbul» - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che domani chiederà al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, di organizzare il 15 maggio a Istanbul negoziati diretti tra Mosca e Kiev, non escludendo ... 🔗unionesarda.it