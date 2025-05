Due multe a distanza di 4 mesi l' infrazione è la stessa ma la seconda sanzione scatta per via di una firma mancata

Un cittadino di Pescara, Silvio Zaccagni, denuncia un'anomalia: due multe ricevute a distanza di quattro mesi per la stessa infrazione, con la seconda sanzione scattata a causa di una firma mancante. A autorizzare la manovra sarebbe stato un vigile. Un caso che solleva interrogativi sulla gestione delle sanzioni nel nostro sistema.

Una multa pagata due volte, nel giro di quattro mesi, per la stessainfrazione. Ad autorizzare la manovra, però, sarebbe stato un vigile. La secondasanzione, tra l'altro, sarebbe scattata per via di una firma non messa. A riferirlo a IlPescara è un cittadino, Silvio Zaccagni, che racconta nel.

