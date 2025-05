DS Milan la rivelazione | È tutto in stand-by E per l’allenatore vogliono …

Il Milan vive un momento di attesa, con la situazione del direttore sportivo e dell'allenatore in stand-by. Secondo l'esperto di calciomercato, nuove rivelazioni potrebbero svelare i nomi dei possibili sostituti. Ecco tutte le ultime novità su un futuro che potrebbe riservare sorprese per i tifosi rossoneri.

Ecco l'ultima rivelazione dell'esperto di calciomercato riguardo il prossimo allenatore del Milan e il DS che potrebbe arrivare 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - DS Milan, la rivelazione: “È tutto in stand-by. E per l’allenatore vogliono …”

