Droga tra Caivano Afragola e Cardito | cinque arresti per traffico di stupefacenti

Colpo significativo contro il traffico di droga nell'area nord di Napoli. Oggi, lunedì 12 maggio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Afragola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, arrestando cinque individui residenti tra Caivano e altre località limitrofe. Scopri i dettagli di questa operazione.

