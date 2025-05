Droga lavoro nero e codici segreti maxi operazione da Taranto a Bolzano | tredici arresti

Un'operazione straordinaria ha preso il via questa mattina, colpendo duramente un'organizzazione criminale attiva da Taranto a Bolzano. I Carabinieri, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno arrestato tredici individui coinvolti in traffico di droga, lavoro nero e utilizzo di codici segreti, rivelando un inquietante intreccio di illegalità.

È cominciata all'alba di oggi, lunedì 12 maggio, l' operazione che ha scosso il versante occidentale della provincia di Taranto . I Carabinieri del Comando Provinciale, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno fatto scattare le manette per tredici persone ritenute parte di.

