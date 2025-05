Droga e lavoro nero | operazione dei carabinieri arresti anche nel Barese

Oggi, i carabinieri hanno arrestato tredici persone nel Tarantino, includendo quattro baresi, nell'ambito di un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L'inchiesta, riportata da TarantoToday, ha portato alla luce una presunta organizzazione criminale operante nella zona, rivelando un'importante attività di contrasto alla mafia locale. I dettagli sull'operazione e le accuse mosse ai coinvolti stanno emergendo in queste ore.

Ci sono anche quattro baresi tra le tredici persone arrestate oggi dai carabinieri nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri nel Tarantino.L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, come riporta TarantoToday avrebbe smantellato una presunta. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Droga e lavoro nero: operazione dei carabinieri, arresti anche nel Barese

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo - .Nel giorno simbolicamente dedicato ai diritti dei lavoratori, il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola ha eseguito un controllo presso un agriturismo con ristorazione a Nola, scoprendo 21 lavoratori in nero, tutti impiegati senza regolare contratto. I dipendenti risultavano privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale. Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di […]L'articolo Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Alcol a minori, carte clonate, droga e lavoro nero: arresti e denunce nell'Agro nocerino - Nella giornata di ieri, nel territorio Agro nocerino sarnese, i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione quelli contro il patrimonio, in relazione ai furti in... 🔗Leggi su salernotoday.it

Retata dei carabinieri, 13 arresti per droga e lavoro nero - Sono tredici le persone destinatarie degli arresti scattati questa mattina ad opera dei carabinieri del comando provinciale di Taranto. All'alba di questa mattina i militari hanno eseguito una... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Droga e lavoro nero: operazione dei carabinieri, arresti anche nel Barese; Droga, lavoro nero e codici segreti: maxi operazione nel Tarantino, un salentino fra i 13 arrestati; Droga e lavoro nero: 13 arresti tra Ginosa e Laterza, blitz notturno dei Carabinieri; Operazione dei Carabinieri nel tarantino : 13 ordinanze tra droga e lavoro nero. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Droga, lavoro nero e codici segreti: maxi operazione nel Tarantino, un salentino fra i 13 arrestati - Undici degli indagati sono finiti in carcere, mentre per altri tre sono stati disposti i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe avviato un florido mercato illegale di droga smerciata a ... 🔗lecceprima.it

Accuse, droga e lavoro nero: tredici arresti fra tarantino, barese, foggiano e bolognese Carabinieri - Nel corso delle perquisizioni domiciliari odierne, uno degli indagati, veniva trovato in possesso di 1,56 kg di hashish, 560 gr. di marijuana, 35 gr di cocaina, un bilancino di precisione, materiale ... 🔗noinotizie.it

Cercano lavoratori in nero ma trovano 3,7 tonnellate di droga in un’azienda agricola - Ozieri Ozieri, scoperti oltre 3,7 tonnellate di cannabis in un’azienda agricola: sequestro da 15 milioni di euro. Durante un’attività di controllo contro il lavoro nero, i finanzieri della tenenza di ... 🔗lanuovasardegna.it