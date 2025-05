Droga a domicilio a Roma pusher vende cocaina e si presenta col pos | “Cash o carta?”

A Roma, un nuovo fenomeno ha preso piede: i pusher che offrono servizi di droga a domicilio. Facendo leva sulla comodità, uno di questi spacciatori si distingue per un metodo particolare: dopo aver ricevuto le ordinazioni telefoniche, si presenta sul luogo con un POS, pronto a intascare pagamenti in contante o carta. "Cash o carta?", la sua inquietante domanda.

Droga a domicilio con un "centralino" disponibile 24/24. Diciotto arresti a Roma - AGI - I carabinieri della compagnia di Roma Centro stanno eseguendo un'ordinanza, emessa dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone misure cautelari nei confronti di 18 persone, di cui 8, associate in carcere, accusate di essere i promotori e membri di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Le altre 10 persone sono invece sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'obbligo di presentazione in caserma poiché gravemente indiziate di plurime condotte di spaccio e detenzione di droga. 🔗 Leggi su agi.it

Roma, sgominata banda di raiders-spacciatori: droga a domicilio nel quartiere San Giovanni - Cinque arresti per traffico di stupefacenti, rapina e lesioni personali. Indagine dei carabinieri svela un sistema di spaccio con consegne a domicilio tramite ridersL’indagine e gli arrestiUna rete ben organizzata di spacciatori operava nel quartiere San Giovanni e in altre aree di Roma, utilizzando un metodo innovativo per distribuire cocaina e crack: la droga veniva consegnata a domicilio da riders, che si muovevano con mezzi noleggiati per evitare di essere tracciati. 🔗Leggi su romadailynews.it