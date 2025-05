Dramma a Celle Ligure | l’auto precipita in scarpata muoiono Valerio Zunino e la compagna

Un tragico incidente ha scosso Celle Ligure lunedì 12 maggio, quando un’auto è precipitada in una scarpata, provocando la morte di Valerio Zunino, figlio dell’ex sindaco, e della compagna Giovanna Barreca. Un passante ha fatto disgustoso il macabro ritrovamento intorno alle 11:30, portando alla luce un dramma inaspettato in una mattina altrimenti tranquilla.

Il figlio dell'ex sindaco e Giovanna Barreca trovati morti in auto dopo lo schiantoUna tranquilla passeggiata mattutina si è trasformata in orrore quando un passante, intorno alle 11:30 di lunedì 12 maggio, ha scoperto un'auto capovolta ai margini della strada provinciale di via Postetta, a poche centinaia di metri dal centro di CelleLigure, in provincia di Savona. All'interno i corpi senza vita di ValerioZunino, 43 anni, e della sua compagna Giovanna "Julie" Barreca, 42 anni.Dinamica dell'incidente: la frenata e la perdita di controlloSulla carreggiata è stato rinvenuto un marcato skid mark, indice di una frenata disperata. Dalle prime ricostruzioni, la vettura proveniva in discesa quando, forse a causa di un colpo di sonno o di un guasto meccanico, ha sbandato, abbattendo il guardrail e precipitando nella scarpata sottostante.

Celle Ligure, auto fuori strada alla Natta: due vittime - La tragedia è stata scoperta solo questa mattina dopo le 11.30 pur essendosi verificata con ogni probabilità nella notte

