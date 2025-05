Dove vedere Milan-Bologna in tv Finale Coppa Italia calcio 2025 | orario programma streaming

Siamo finalmente arrivati all’attesissima Finale della Coppa Italia 2025, dove Milan e Bologna si sfideranno per conquistare il prestigioso trofeo. Entrambe le squadre desiderano interrompere un lungo digiuno di successi, facendo dimenticare il trionfo della Juventus dello scorso anno. Adesso l’attenzione è tutta rivolta al campo, dove la tensione e l’emozione promettono uno spettacolo indimenticabile. Scopriamo insieme il programma di questa entusiasmante giornata calcistica!

Siamo pronti per vivere l’attesissima Finale della CoppaItalia2025. La Coppa nazionale è pronta a eleggere la sua vincitrice che andrà a succedere alla Juventus che, nella passata stagione, aveva superato l’Atalanta nell’atto conclusivo. Questa volta saranno Milan e Bologna a contendersi il titolo, per andare a interrompere un digiuno ampio in entrambi i casi.Iniziamo dal programma dell’evento. La partita si giocherà mercoledì 14 maggio nel classico scenario dello stadio Olimpico di Roma e avrà il fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. I rossoneri arrivano all’atto conclusivo dopo aver superato l’Inter nella Stracittadina spalmata in 180 minuti, mentre il Bologna si è sbarazzato dell’Empoli senza grossi problemi.La formazione di mister Sergio Conceicao (che quest’anno ha già messo in bacheca anche la SuperCoppaItaliana) proverà a riportare il trofeo a Milano dopo 22 anni (ultima volta nel 2002-2003), e sarebbe il sesto, mentre per il Bologna l’attesa è ancor più lunga, dato che manca dal 1973-1974 e sarebbe la terza CoppaItalia della storia dei felsinei. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Milan-Bologna in tv, Finale Coppa Italia calcio 2025: orario, programma, streaming

