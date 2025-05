Douglas Luiz Newcastle e non solo ci sono anche altri due club sulle tracce del brasiliano Tutti gli aggiornamenti

Douglas Luiz continua a attirare l'attenzione del mercato, con il Newcastle in pole position e altri due club pronti a dare battaglia. Le recenti dichiarazioni del centrocampista brasiliano sui social hanno accresciuto l'interesse attorno a lui. Scopri tutti gli aggiornamenti e le ultime novità sull'assegnazione del talento del Aston Villa.

DouglasLuizNewcastle e non solo, ci sonoanchealtri due clubsulletracce del brasiliano. Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime novitàArrivano aggiornamenti molto importanti su DouglasLuiz, che nelle ultime ore ha rilasciato alcune parole via social che non hanno fatto altro che scaldare ulteriormente l’ambiente attorno lui.Secondo l’edizione odierna di Tuttosport sulle sue tracce ci sono già alcuni club di Premier League: non solo il Newcastle (si era parlato nelle scorse settimane di un possibile scambio con Tonali), sul brasiliano si stanno muovendo anche Nottingham Forest e Manchester United. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Newcastle e non solo, ci sono anche altri due club sulle tracce del brasiliano. Tutti gli aggiornamenti

Su altri siti se ne discute

Douglas Luiz Tonali: possibile intreccio tra Juventus e Newcastle per la prossima estate. Lo scenario di mercato che riguarda i bianconeri - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Tonali: potrebbe esserci un intreccio tra Juventus e Newcastle in vista della prossima estate. Lo scenario di mercato sui bianconeriDopo una sola stagione – deludente – con la maglia della Juventus, Douglas Luiz potrebbe lasciare Torino nel corso della prossima sessione di calciomercato. Per il centrocampista brasiliano bisogna monitorare l’interesse del Newcastle, che garantirebbe così il ritorno in Premier League al giocatore. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Douglas Luiz al Newcastle, Tonali alla Juventus: chi ci guadagna? Il possibile intreccio di mercato - Certe storie si incrociano per destino, altre per necessità. Quella tra Douglas Luiz e Sandro Tonali sembra appartenere a entrambe le categorie.... 🔗Leggi su calciomercato.com

Douglas Luiz al Newcastle, Tonali alla Juventus: chi ci guadagna? Il possibile intreccio di mercato | Primapagina - 2025-03-08 00:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:Douglas Luiz al Newcastle, Tonali alla Juventus: chi ci guadagna? Il possibile intreccio di mercato | Primapagina | Calciomercato.com Home Douglas Luiz al Newcastle, Tonali alla Juventus: chi ci guadagna? Il possibile ... 🔗Leggi su justcalcio.com

Douglas Luiz Newcastle e non solo, ci sono altri due club; Juventus, pazza idea per l’obiettivo Tonali: Douglas Luiz e soldi al Newcastle; Juventus: il futuro di Douglas Luiz è ormai segnato: sarà addio; La Juventus ci riprova per Tonali e si gioca la carta Douglas Luiz. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercato Juve, la Premier League pazza del bianconero: ci provano Newcastle, United e non solo. Tutti i dettagli - Mercato Juve, la Premier League pazza del bianconero: ci provano Newcastle, United e non solo. Tutti i dettagli e cosa può succedere in estate C’è già mezza Premier League sulle tracce di Douglas Luiz ... 🔗juventusnews24.com

Pagina 0 | Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: "Amo la Juventus" - Il centrocampista brasiliano prima si mostra malinconico nei confronti della sua ex squadra per poi correggere il tiro e spiegare: "Non bisogna confondere" ... 🔗tuttosport.com

Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: "Amo la Juventus" - Il centrocampista brasiliano prima si mostra malinconico nei confronti della sua ex squadra per poi correggere il tiro e spiegare: "Non bisogna confondere" ... 🔗msn.com