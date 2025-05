Douglas Luiz Juve che succede? Due club di Premier hanno già mosso i primi passi sullo sfondo anche quella big

Douglas Luiz torna al centro delle attenzioni in casa Juventus, con due club di Premier League già attivi per cercare di assicurarsi il centrocampista brasiliano. Dopo una stagione deludente in bianconero, le sue recenti dichiarazioni sui social hanno sollevato interrogativi e suscitato interesse, rendendo il futuro del calciatore sempre più incerto. Vediamo quali scenari si prospettano per lui.

DouglasLuizJuve, che succede? Due club di Premierhanno già mosso i primipassi per il centrocampista brasiliano, sullosfondoanchequella bigLe ultime parole via social non hanno fatto altro che riscaldare ulteriormente l’ambiente attorno a DouglasLuiz, la cui prima stagione alla Juve è stata tutta da dimenticare.Stando a quanto riportato stamattina da Tuttosport sulle sue tracce ci sono già alcuni club di Premier League: Nottingham Forest e Newcastle hanno già mosso i primipassi, sullosfondo resta sempre l’opzione Manchester United. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, che succede? Due club di Premier hanno già mosso i primi passi, sullo sfondo anche quella big

Douglas Luiz Juve (Tuttosport), lo sfogo social ha irritato il club! Dalle possibili conseguenze disciplinari al futuro sempre più in bilico: cosa succede adesso - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve (Tuttosport), lo sfogo social ha irritato il club: tutti gli aggiornamenti sul futuro del centrocampistaLo sfogo di Douglas Luiz sta avendo e avrà delle ripercussioni. È questo quanto filtra secondo Tuttosport che ha analizzato la situazione dopo la polemica sui sociale del centrocampista della Juve.I dirigenti non sarebbero affatto contenti del gesto del brasiliano: i panni sporchi si lavano in famiglia. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Valentini sentenzia la Juve sul caso Douglas Luiz: «Un calciatore non farebbe mai questo in una società ben strutturata. Per il futuro se non succede una cosa…» - di Redazione JuventusNews24Valentini è sicuro: la gestione del caso Douglas Luiz non è da grande società! I bianconeri devono fare una cosa, se vogliono tornare ad alti livelliLa gestione del caso Douglas Luiz non è da grande Juve. La “sentenza” è arrivata attraverso le parole di Antonello Valentini. Ecco cos’ha detto l’ex dirigente della FIGC ai microfoni di TMW Radio.PAROLE – «In una società ben strutturata, un calciatore non farebbe mai certe affermazioni. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Douglas Luiz si sfoga ancora, è un messaggio alla Juve: “Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto” - Douglas Luiz si sfoga ancora e lancia un nuovo messaggio alla Juventus: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”. 🔗fanpage.it

Douglas Luiz Juve, sembra più fuori che dentro al progetto: le dichiarazioni sull’Aston Villa e poi il post a tinte bianconere. Cosa succederà - Douglas Luiz Juve, sembra più fuori che dentro al progetto: la rivelazione sul futuro del brasiliano È stata l’ennesima giornata tormentata attorno al nome di Douglas Luiz, purtroppo, per i tifosi bia ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: scelto il sostituto di Douglas Luiz. Nome a sorpresa, bianconeri ‘stregati’ da questo giocatore! Novità - Calciomercato Juve: è stato scelto il sostituto di Douglas Luiz. Nome a sorpresa, bianconeri ‘stregati’ da questo giocatore! Tutti i dettagli Il calciomercato Juve progetta il futuro in particolar mod ... 🔗juventusnews24.com