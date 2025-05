Double tip french | così la manicure più classica diventa bicolor

...gioco le double tip french: una variante bicolor che mantiene l'eleganza della manicure tradizionale, offrendo freschezza e originalità. Questa tendenza consente di sperimentare con tonalità diverse, abbinando colori che rispecchiano il proprio stile, pur conservando l'essenza minimalista della french. Una scelta perfetta per chi desidera rinnovare il look senza rinunciare alla raffinatezza.

La frenchmanicure è uno stile intramontabile, chic e raffinato nella sua semplicità, adatto a tutti. C’è però chi è stanco della versione classica rosa con lunetta bianca, ma non ama unghie troppo colorate o elaborate ed è affezionato all’effetto senza tempo della frenche. Ed è qui che vengono in aiuto le esperte di nail art, che per la stagione calda hanno rilanciato il perfetto compromesso: la Double tip frenchmanicure, una versione più colorata e originale, ma sempre elegante. GUARDA LE FOTOTendenze unghie 2025: 20 idee per la baby frenchmanicure Cos’è la Double tip frenchmanicureLa Double tip french è una manicure che ricalca in tutto e per tutto la classicafrench, ma invece di avere la sola lunetta bianca a contrasto con la base rosa ne ha due, solitamente colorate. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Double tip french: così la manicure più classica diventa bicolor

