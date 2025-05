Dossieraggi Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize

Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima. Sospettato di essere stato pedinato e monitorato illecitamente da un gruppo di presunte cyber-spie, Britti si inserisce in una complessa inchiesta sulla presunta associazione per delinquere, guidata dal pm di Milano, Francesco De Tommasi.

Il cantante AlexBritti, che sarebbe stato pedinato e monitorato illecitamente dal gruppo delle presunte cyber-spie di Equalize, è stato ascoltato cometestimone e persona offesa dal pm di Milano, Francesco De Tommasi. È uno dei tanti capitoli dell'inchiesta sulla presunta associazione per.

