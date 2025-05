Doppio malore in viale Turati | scatta l' emergenza

Lunedì 12 maggio, una mattinata turbolenta in viale Filippo Turati ha visto un doppio malore, scatenando l'intervento tempestivo dei soccorsi. In un intervallo di soli sedici minuti, due persone si sono sentite male in prossimità l'una dell'altra, richiedendo l'azione immediata delle squadre di emergenza, per garantire assistenza e sicurezza nel rione di Santo Stefano.

Un Doppio intervento dei mezzi di soccorso ha movimentato la mattinata di lunedì 12 maggio in viale Filippo Turati, tratto principale del rione di Santo Stefano. Nel giro di appena sedici minuti, due persone hanno accusato malori in luoghi molto vicini tra loro, richiedendo l'intervento delle.

Doppio malore in viale Turati: scatta l'emergenza - Un doppio intervento dei mezzi di soccorso ha movimentato la mattinata di lunedì 12 maggio in viale Filippo Turati, tratto principale del rione di Santo Stefano. Nel giro di appena sedici minuti, due ...

