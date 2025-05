Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi | strade e garage allagati Il Comune apre il Coc

Una violenta doppia bomba d'acqua ha colpito Cerreto d'Esi, causando allagamenti in strade e garage. In risposta all'emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire la situazione. La pioggia intensa si è abbattuta sulla zona in due occasioni ravvicinate, aggravando i danni e le difficoltà per i residenti.

