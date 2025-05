Dopo soli due giorni… Nicolò fuori da Amici 24 poi la sorpresa | così ha vinto tutto

Dopo sole 48 ore dalla sua eliminazione, Nicolò ha riservato una sorpresa inaspettata durante la semifinale di Amici 24, andata in onda sabato sera su Canale 5. La serata, densa di emozioni e polemiche, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, culminando con il colpo di scena che ha cambiato le sorti del talent.

Sabato sera, negli studi televisivi di Canale 5, è andata in scena la semifinale di Amici 24, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, ma anche di polemiche. A un passo dalla conclusione del talent, è arrivata la notizia che ha spiazzato migliaia di spettatori: l’eliminazione di Nicolò Filippucci. Il giovane cantante, considerato da molti uno dei favoriti alla vittoria finale, ha dovuto dire addio al sogno della finale e ha salutato la scuola che per mesi è stata la sua casa. Le sue parole, pronunciate con la voce spezzata dall’emozione, hanno raccontato tutto il peso del distacco.“Stare qui dentro è come la vita di tutti i giorni e qui ho lavorato tanto per quello che voglio fare. Mi mancherà svegliarmi con quella sveglia e tutti i ragazzi o lavorare con i vocal coach, le prove, le litigate. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

