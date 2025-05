Donne maltrattate a Milano da 39 anni Cadmi accoglie le vittime di violenza

Milano, 12 maggio 2025 – La città ha celebrato un'importante pietra miliare con la Casa di accoglienza delle donne maltrattate (Cadmi), il primo centro antiviolenza in Italia. Negli ultimi quarant'anni, Cadmi ha supportato oltre 37mila donne, offrendo rifugio a 800 vittime. Oggi, il centro affronta la crescente incidenza di giovani in cerca di aiuto, continuando a dare voce a chi lotta per liberarsi dalla violenza.

Milano, 12 maggio 2025 – Milano ha fatto da casa al primo centro antiviolenza in Italia che in quasi quarant’anni ha affiancato oltre 37mila Donne e ospitato 800 vittime di violenza nelle case rifugio. La Casa di accoglienza delle Donnemaltrattate di Milano (Cadmi) accoglie oggi vittime di violenza sempre più giovani, che lottano per uscire dall’incubo.“Cadmi ha dato voce per primo alle vittime di violenza che fino a quel momento non avevano avuto il coraggio di parlare e confrontarsi”, afferma Manuela Ulivi, avvocata civilista e presidente di Cadmi. Cadmi come aiuta le Donne? “C’è un primo colloquio in cui si ascolta la storia della donna, si incontrano le nostre legali e lì si decide se denunciare, si dà sostegno psicologico per avviare il percorso che è ancora ad ostacoli”. Che tipo di Donne si rivolgono a voi oggi? “Sono sempre più informate e più decise a muoversi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donne maltrattate a Milano, da 39 anni Cadmi accoglie le vittime di violenza

