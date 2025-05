Donne basta perdonare se incombe il pericolo

L'incontro di sabato a Palazzo Pretorio ha acceso i riflettori su un tema cruciale: la violenza di genere e i femminicidi. L'evento, organizzato dall'associazione Prospettive, ha visto la partecipazione della presidente della Commissione parlamentare di inchiesta Martina Semenzato e di numerosi esperti, tra cui rappresentanti del Centro La Nara e la consigliera comunale Rossella Risaliti.

Ha destato molto interesse l’incontro di sabato a Palazzo Pretorio su violenza di genere e femminicidi organizzato dall’associazione Prospettive a cui ha preso parte la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta Martina Semenzato. Nel pubblico molti addetti ai lavori, a partire dal Centro La Nara, e anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Rossella Risaliti:"Troppo spesso noi Donne per indole ci nascondiamo e ci vergogniamo nel raccontare dei fatti purtroppo spiacevoli - ha scritto la consigliera dopo l’incontro - spesso ci confidiamo con le amiche ma ciò non basta. Esiste purtroppo in noi Donne un istinto di crocerossine che spesso e volentieri ci porta a perdonare l’imperdonabile. L’aumento delle richieste d’aiuto ai centri antiviolenza e di aiuto alle Donne è sintomo di una riduzione del pudore femminile, ma tale dato sarà veramente un dato positivo quando le richieste di aiuto cesseranno e anche le notizie di cronaca nera e femminicidi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Donne, basta perdonare se incombe il pericolo"

