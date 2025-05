donna uccisa a settala milano l ex marito non rispettava il divieto di avvicinamento

A ottobre 2023, la comunità di Settala, vicino Milano, è scossa dalla tragica morte di Amina Sailouhi, uccisa dall'ex marito nonostante un divieto di avvicinamento. L'episodio evidenzia la grave situazione di violenza domestica, lasciando la figlia di 10 anni a denunciare l'orrendo crimine, in un contesto dove i servizi sociali cercano di affrontare tali emergenze.

Dove stare lontana da casa e dalla Donna che maltrattava. A ottobre 2023 gli operatori dei servizi sociali di Settala, il comune alle porte di Milano dove il 3 maggio una Donna – Amina Sailouhi (nella foto) – è stata uccisa dal marito mentre la figlia di 10 anni, che ha poi dato l’allarme, era in casa, avevano “scoperto che il padre non rispettava il provvedimento di allontanamento” e il divieto di avvicinamento firmato dai giudici minorili otto mesi prima. Lo hanno messo a verbale gli stessi operatori oggi davanti al Tribunale dei Minori che li ha convocati nell’udienza di affidamento della piccola agli zii materni. Il sindaco di Settala, dopo il femmincidio, aveva dichiarato che quella “famiglia già attenzionata dai servizi sociali e non si poteva fare di più”.Il padre, ora in carcere con l’accusa di omicidio aggravato, come si evince dal loro racconto, “incontrava la bambina spesso” nonostante il “decreto provvisorio” della magistratura. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it