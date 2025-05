Donna sequestrata e torturata dal compagno | arrestato 41enne a Modena

Il 9 maggio 2025, i Carabinieri di Modena hanno arrestato un uomo di 41 anni, originario della Repubblica Dominicana, accusato di aver sequestrato e torturato la sua compagna. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, evidenziando la gravità della situazione.

Il 9 maggio 2025, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, originario della Repubblica Dominicana, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena su. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Donna sequestrata e torturata dal compagno: arrestato 41enne a Modena

