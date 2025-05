Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze | traffico in tilt ritardi di oltre un’ora

Incidente a Firenze: il traffico ferroviario è andato in tilt a causa di una donna avvistata vicino ai binari dell'Alta Velocità. I treni, tra cui Alta Velocità, Intercity e Regionali, hanno subito ritardi fino a un'ora, creando disagi ai passeggeri. La situazione ha destato preoccupazione e attenzione delle autorità. Continua a leggere per i dettagli.

I treni dell'Alta velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti per una Donna che vagava nei pressi dei binarivicino alla stazione di Rifredi, Firenze. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Firenze, donna tra i binari: stop ai treni sulla linea per Empoli - Firenze, 9 aprile 2025 – Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli che si sono appena conclusi: c’è stato uno stop di mezz’ora alla circolazione, dalle 12,45 alle 13,15, a causa di una persona che girovagava sui binari alle Piagge. Sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. La donna, che era in stato confusionale, è stata bloccata e ricoverata all’ospedale di Careggi. 🔗Leggi su lanazione.it

