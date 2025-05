Donato Carrisi | la politica di oggi è frutto della nostra ignoranza

Donato Carrisi, rinomato scrittore e regista, ha partecipato al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, dove ha svolto il ruolo di presidente della giuria per i documentari. Durante l'evento, ha condiviso la sua visione sulla politica attuale, sottolineando che essa è il risultato della nostra ignoranza. Ha inoltre condotto una masterclass, arricchendo il confronto culturale.

Sestri Levante, 12 mag. (askanews) - DonatoCarrisi è stato uno dei protagonisti del Riviera International Film Festival che si è appena chiuso a Sestri Levante. Lo scrittore e regista è stato il Presidente della giuria dei documentari e ha tenuto una masterclass, proprio nei giorni in cui sta ultimando il suo nuovo libro, di cui sta consegnando le bozze: "Aspettatevi di tutto, è come camminare per strada in un luogo deserto, di notte al buio. Così bisogna attendere i miei romanzi" ha affermato. Carrisi è uno degli scrittori italiani più prolifici e più amati. I suoi thriller portano alla luce gli aspetti più oscuri e mostruosi dell'essere umano. "Io mi spavento quando qualcuno mi dice 'io non leggo libri, non vado al cinema'. - ha detto - Sono terrorizzato da queste affermazioni, veramente terrorizzato.

