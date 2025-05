Donatella Versace si dissocia dall’hotel e ristorante vicino alla villa di Miami

Donatella Versace ha preso posizione sui social, dissociandosi dal nuovo hotel e ristorante vicino alla sua villa di Miami. Questo gesto arriva in seguito a un tragico evento del passato che ha segnato la storia della famiglia, sottolineando l'importanza dei legami personali e il rispetto per la memoria.

Donatella Versace ha deciso di intervenire apertamente sui social, chiarendo la propria posizione nei confronti del nuovo hotel e ristorante insediatosi nei pressi della villa in Miami dove, tanti anni fa, avvenne un tragico fatto che segnò profondamente la storia della famiglia. La stilista ha voluto prendere le distanze da questo progetto, dissociandosi formalmente da .

