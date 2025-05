Donald Trump firma ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci in Usa

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo alla Casa Bianca con l'obiettivo di abbattere i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti, allineandoli a quelli più competitivi di altri Paesi. Sfruttando la 'politica della nazione più favorita', il provvedimento mira a garantire ai cittadini americani i costi più bassi, includendo anche significativi tagli ai prezzi.

DonaldTrumpfirma alla Casa Bianca un ordineesecutivo volto a ridurre i prezzi dei farmaci in Usa equiparandoli a quelli meno costosi degli altri Paesi, e invoca la 'politica della nazione più favorita' per garantire agli americani il livello della nazione che paga di meno. Previsto anche il taglio delle intermediazioni. "Non tollereremo piu' le speculazioni di Big Pharma", ha detto il presidente, che ha ricevuto molti contributi dalla case farmaceutiche in campagna elettorale. Il tycoon ha anche aggiunto che il cambio delle politiche sui farmaci pagherà il Golden Dome, il futuro scudo antimissili Usa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump firma ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci in Usa

