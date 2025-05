Donald Trump annuncia la liberazione dell' ostaggio americano Edam Alexander

Donald Trump esprime soddisfazione per il ritorno a casa di Edam Alexander, il cittadino americano ostaggio dal ottobre 2023. Sottolinea l'importanza di questo evento come un segno di buona volontà verso gli Stati Uniti e riconosce il lavoro dei mediatori nel tentativo di porre fine al conflitto. Trump auspica che questo possa segnare l'inizio della fine della guerra, attendendo con ansia quel giorno di celebrazione.

"Sono contento che EdamAlexander, il cittadino americanoostaggio dall'ottobre 2023, torni a casa dalla sua famiglia. Questa è una misura presa in buona fede verso gli Stati Uniti e dovuta agli sforzi dei mediatori a mettere fine a questa brutale guerra. Speriamo che sia il primo dei passi finali per finire il conflitto. Attendo quel giorno per celebrare". Lo afferma DonaldTrump sul suo social Truth, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questa "notizia monumentale". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump annuncia la liberazione dell'ostaggio americano Edam Alexander

