Dombrovskis in pressing | Italia ratifichi il Mes Ma Giorgetti avverte | Parlamento è sovrano

Dombrovskis incalza l'Italia affinché ratifichi il MES, ma Giorgetti ribatte sottolineando la sovranità del Parlamento. Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, mette in evidenza i rischi economici attuali, mentre il ministro italiano fa presente che al momento non ci sono i numeri necessari per procedere. La situazione si complica nel dibattito su un tema cruciale per il futuro.

Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe: "Giorgetti ci ha ricordato le difficoltà, ma i rischi che abbiamo delineato sono reali". Il ministro Italiano ha evidenziato che "in Parlamento non ci sono i numeri" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dombrovskis in pressing: "Italia ratifichi il Mes". Ma Giorgetti avverte: "Parlamento è sovrano"

Se ne parla anche su altri siti

PRESSING SI SPOSTA DA CANALE 5 A ITALIA 1 PER VIVERE LA VOLATA FINALE DEL CAMPIONATO - Pressing, il celebre programma di approfondimento calcistico targato SportMediaset, cambia temporaneamente casa, così una nota ufficiale di Cologno Monzese.A partire da questa settimana, domenica 4 maggio, e per le prossime puntate, il talk sportivo condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini andrà in onda su Italia 1, mantenendo lo stesso orario in seconda serata.Al centro del programma a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti e il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica. 🔗Leggi su bubinoblog

Meloni: vinceremo la sfida. Pressing dell'Ue sull'Italia - La premier sente Starmer. Martedì incontrerà le categorie produttive. Parigi guida i falchi che vorrebbero una risposta più dura sui dazi 🔗Leggi su ilgiornale.it

Pressing dell’Italia su Israele: consenta gli aiuti a Gaza. Tajani: «No al Piano Netanyahu, ci riconosciamo in quello egiziano» - «Noi dobbiamo ottenere un risultato che è quello di arrivare a un cessate il fuoco, far liberare gli ostaggi israeliani che sono dal 7 ottobre nelle mani dei terroristi e permettere alla popolazione civile di avere tutti gli aiuti umanitari di cui ha bisogno». A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ieri ha avuto un lungo colloquio di ieri con il suo omologo israeliano, Israel Katz, «perché Israele apra le porte all’operazione italiana “Food for Gaza”». 🔗Leggi su secoloditalia.it

Dombrovskis in pressing: Italia ratifichi il Mes. Ma Giorgetti avverte: Parlamento è sovrano; Mes, il fondo europeo salva-Stati; MES, altra marcia indietro del governo. Meloni pronta a firmare la ratifica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dombrovskis in pressing: "Italia ratifichi il Mes". Ma Giorgetti avverte: "Parlamento è sovrano" - Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe: "Giorgetti ci ha ricordato le difficoltà, ma i rischi che abbiamo delineato sono reali". Il ministro italiano ha evidenziato che "in Parlamento non ci so ... 🔗ilgiornale.it

Ue in pressing sui governi per il riarmo. Anche Dombrovskis abbandona il rigore: «Indebitiamoci oggi per spendere di più domani» - A partire dall’Italia. L'articolo Ue in pressing sui governi per il riarmo. Anche Dombrovskis abbandona il rigore: «Indebitiamoci oggi per spendere di più domani» proviene da Open. 🔗msn.com

Pnrr: Dombrovskis, congratulazioni a Italia, progressi significativi, bene lavoro fatto - Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, commentando il via libera della Commissione alla terza tranche del Pnrr dell'Italia. "Accogliamo con favore ... 🔗ilsole24ore.com