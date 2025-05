Documenti di un' anziana deceduta trovati in casa | assolto trentenne di Solofra

Un trentenne di Solofra è stato sottoposto a giudizio per ricettazione, accusato di aver sottratto la carta d'identità e il codice fiscale di un'anziana donna di Mercato San Severino, deceduta. Il furto dei documenti è emerso dopo la denuncia del nipote, a seguito dell'intrusione nell'abitazione della donna, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle conseguenze di tali atti.

Un trentenne di Solofra era finito a giudizio con l'accusa di aver ricettato la carta di identità e il codice fiscale di un'anziana donna di Mercato San Severino, poi deceduta. Il furto dei Documenti era stato denunciato dal nipote della donna, dopo che l'abitazione dell'anziana era stata oggetto.

