Documenti da conservare almeno per 10 anni quali sono e perché tenerli

"...e ora come faccio?”. Conservare documenti per almeno dieci anni è fondamentale per tutelarsi da imprevisti legali e fiscali. In questa guida esploreremo quali documenti è necessario archiviare e perché la loro conservazione può fare la differenza in situazioni critiche, garantendo la vostra tranquillità e protezione economica nel lungo periodo.

Immaginate di aver cestinato una ricevuta o un contratto pensando che fosse inutile conservarli. Dopo qualche anno supponete che arrivi una richiesta di pagamento o un controllo fiscale per cui la prima domanda che vi farete è “dove ho messo quel documento?”. La seconda, invece, sarà quasi sempre “perché nessuno mi ha detto che dovevo conservarlo?”.Ed è proprio in tali momenti che si scopre quanto sia importante sapere qualisono i Documenti da conservare e per quanto tempo. Ecco quelli da custodire gelosamente per 10 anni.L’elenco dei Documenti da conservare per 10 anniSe tra i Documenti da conservare per almeno 5 anni ci sono la dichiarazione dei redditi, le bollette e le buste paga, qualisono invece quelli che andrebbero custoditi gelosamente per almeno 10 anni? Eccoli:mutui e finanziamenti;rogiti, Documenti di proprietà;referti medici;bollette della luce contenenti il canone Raifatture e pagamenti;sentenze;Imu, Tasi e Tari;polizze e Documenti assicurativi da 1 a 10 anni;estratti di conto corrente e carta di credito. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Documenti da conservare almeno per 10 anni, quali sono e perché tenerli

