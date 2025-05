Djuric carica il Parma | Punti contro le grandi? Sono fiducioso

Djuric si prepara a caricare il Parma in vista della sfida contro il Napoli, determinato a conquistare punti pesanti per la salvezza. L'attaccante è fiducioso che la squadra possa mettere in difficoltà gli avversari, reduci da un pareggio deludente contro il Genoa. Il Parma dovrà dimostrare solidità e determinazione per portare a casa il risultato.

L'attaccante del Parma prova a dare la scossa all'ambiente contro il Napoli per la salvezza.contro il Parma il Napoli dovrà giocare una partita solida. Il pareggio contro il Genoa ha riportato gli uomini di Antonio Conte e tutto l'ambiente partenopeo con i piedi per terra. Un gol pesantissimo, quello di Vasquez all'84' minuto, che rischia di gettare al vento tutti gli sforzi del Napoli.contro il Parma ci sarà bisogno, quindi, di una vittoria che confermi il valore del Napoli e la forza di una squadra che, nonostante tutto, si trova in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter. Il Parma, però, è ancora alla ricerca della salvezza matematica.Con 4 Punti di vantaggio sull'Empoli al terzultimo posto, gli emiliani inseguono la salvezza matematica nelle ultime due giornate di campionato.

