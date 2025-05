Divieti e restringimenti | le vie off-limits questa settimana a Lecco

La viabilità a Lecco sarà particolarmente impegnativa questa settimana, con divieti e restrizioni in vista del pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate, in programma per martedì 13 maggio. È fondamentale prestare attenzione alle vie off-limits per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dei residenti.

settimana intensa dal punto di vista della viabilità nel capoluogo lecchese. Tra le modifiche della prossima settimana si segnalano in maniera particolare quelle determinate dal pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate di martedì 13 maggio per il quale è previsto il divieto di transito.

