Disgelo Stati Uniti-Cina Intesa sui dazi a Ginevra | Allentiamo le tensioni

Dopo due giorni di intensi colloqui a Ginevra, è stato annunciato un accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. I dettagli di questa intesa saranno rivelati oggi, ma già emergono alcune anticipazioni. Questo accordo segna un importante passo nel percorso promesso da Donald Trump, che aveva fissato l'obiettivo di siglare 90 accordi in 90 giorni dopo la sospensione dei dazi commerciali.

"C'è un accordo sui dazi con la Cina". L'annuncio è arrivato ieri dopo due giorni di colloqui in Svizzera a Ginevra. I dettagli saranno diffusi oggi, ma ieri sono state diffuse alcune anticipazioni. Donald Trump aveva promesso 90 accordi in 90 giorni dopo la sospensione dei dazi. Il numero di accordi – se tale sarà l'Intesa con la Cina – sale a due in poco più di trenta giorni dopo l'Intesa annunciata con il Regno Unito l'8 maggio (i cui dettagli non sono però Stati chiariti e in parte sono ancora da discutere). Di strada, insomma, ce n'è ancora da fare."Sono lieto di annunciare che abbiamo compiuto progressi sostanziali tra StatiUniti e Cina negli importantissimi colloqui commerciali", ha dichiarato in una nota il Segretario al Tesoro Scott Bessent (foto), che ha guidato i colloqui a Ginevra.

