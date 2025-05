Discariche a cielo aperto e degrado sulle spiagge città abbandonata alla delinquenza

riflettori su una situazione critica che affligge Mondragone. Tra la promessa di un rilancio turistico e le problematiche legate ai rifiuti e all’abusivismo, la comunità locale si trova a fronteggiare una realtà di degrado. Le parole di Belli evidenziano l’urgenza di un intervento concreto da parte delle istituzioni per restituire dignità e decoro a un territorio in difficoltà.

“Altro che turismo e rilancio del territorio: Mondragone continua a fare i conti con rifiuti ovunque, abusivismo e degrado. La realtà è sotto gli occhi di tutti e nessuno interviene davvero”. È la denuncia dura di Antonio Belli, dirigente locale di Fratelli d’Italia, che torna ad accendere i. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - “Discariche a cielo aperto e degrado sulle spiagge, città abbandonata alla delinquenza”

