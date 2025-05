discarica sequestrata giardinieri nel caos

In breve da Zazoom:

Ancona, 12 maggio 2025 – La gestione dei rifiuti verdi si fa sempre più critica ad Ancona, dopo che i carabinieri del Noe hanno sigillato una discarica abusiva ad Agugliano. I giardinieri, ora privi di un luogo dove smaltire erba e potature, si trovano ad affrontare un problema di smaltimento che rischia di compromettere l'igiene e la sicurezza ambientale. La situazione richiede interventi urgenti e soluzioni sostenibili.

Ancona, 12 maggio 2025 – Sfalci del verde, i giardinieri non sanno più dove portare erba e alberi potati. Il problema sta diventando serio dopo che a fine aprile scorso i carabinieri del Noe hanno messo i sigilli ad una Discarica di Agugliano ritenuta abusiva. Un grosso impianto, realizzato in un terreno agricolo dove venivano gestiti abusivamente diverse tipologie di rifiuti. Una Discarica grande 35mila metri quadrati, più dello stadio Olimpico di Roma.Lì confluiva anche la maggior parte dei rifiuti provenienti dal verde sia pubblico che privato. Per tanti cittadini comuni e ditte specializzate, molto impegnate in questo periodo dell'anno con la pulizia di giardini, aiuole, prati, parchi pubblici, era un punto di riferimento dove confluire gli scarti da smaltire. Con la chiusura di Agugliano non si sa più dove andare.