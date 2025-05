DIRETTA Serie A Venezia-Fiorentina 0-0 | Tiro di Ellertsson para De Gea LIVE

Segui in tempo reale la sfida della trentaseiesima giornata di Serie A tra Venezia e Fiorentina! Dopo la sfida in Coppa contro il Real Betis, la Viola è determinata a conquistare punti cruciali per la qualificazione europea. Rimani aggiornato su ogni momento della partita, con il tiro di Ellertsson parato da De Gea in diretta!

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida della trentaseiesima giornata tra viola e lagunariReduce dalle fatiche di coppa contro il Real Betis, la Fiorentina potrà contare ora solamente sui risultati in campionato per conquistare la qualificazione ad una coppa europea la prossima stagione. Il mancato raggiungimento della terza finale consecutiva in Conference League ha, infatti, tolto la possibilità di accedere all’Europa League tramite la vittoria del trofeo.DIRETTASerie A, Venezia-Fiorentina: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itCome se non bastasse la delusione sportiva, la disfatta europea ha portato in dote a Raffaele Palladino anche scorie fisiche non indifferenti. Oltre a Danilo Cataldi, la squadra viola non potrà contare nemmeno su Moise Kean, non convocato dopo alcuni fastidi muscolari accusati proprio nella partita di giovedì scorso. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Fiorentina 0-0 | Tiro di Ellertsson, para De Gea LIVE

