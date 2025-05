DIRETTA Serie A Atalanta-Roma | Formazioni Ufficiali LIVE

Segui la diretta di Atalanta-Roma, match del 'Gewiss Stadium' valido per la 36esima giornata di Serie A. Calciomercato.it offre aggiornamenti in tempo reale sulle formazioni ufficiali e tutto ciò che accade in un incontro fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Non perdere neanche un momento di questa emozionante sfida!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLa Roma è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due Formazioni che vanno a caccia della qualificazione alla prossima Champions League che sarà DIRETTA dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Ranieri e Gasperini, allenatori di Roma e Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di Claudio Ranieri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo le tre ottenute (tutte con il punteggio di 1-0, ndr) contro il Verona, l’Inter e la Fiorentina. Tre punti che sarebbero di vitale importanza per proseguire la corsa al quarto posto in classifica e che rimetterebbero in discussione anche il terzo dei bergamaschi, a quel punto distanti appena 2 lunghezze a due giornate dal termine. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Formazioni Ufficiali LIVE

