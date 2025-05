DIRETTA Serie A Atalanta-Roma 2-1 | Sulemana fa esplodere lo stadio LIVE

In diretta dal Gewiss Stadium, Atalanta e Roma si sfidano nel monday night della 36esima giornata di Serie A, con un’atmosfera carica di emozioni e speranze europee. Seguici su Calciomercato.it per vivere ogni istante di questa scintillante sfida tra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Ranieri. Non perdere nemmeno un momento!

La Roma è di scena sul campo dell'Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che vanno a caccia della qualificazione alla prossima Champions League che sarà DIRETTA dall'arbitro Sozza della sezione di Seregno. Da un lato i giallorossi di Claudio Ranieri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo le tre ottenute (tutte con il punteggio di 1-0, ndr) contro il Verona, l'Inter e la Fiorentina. Tre punti che sarebbero di vitale importanza per proseguire la corsa al quarto posto in classifica e che rimetterebbero in discussione anche il terzo dei bergamaschi, a quel punto distanti appena 2 lunghezze a due giornate dal termine.

