DIRETTA Serie A Atalanta-Roma 1-1 | Iniziato il secondo tempo LIVE

Benvenuti alla diretta del match Atalanta-Roma al Gewiss Stadium! Siamo nel secondo tempo di quest'importante incontro che conclude la 36esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Gasperini ospitano i giallorossi di Ranieri in una sfida cruciale per le ambizioni europee. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questo entusiasmante monday night!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLa Roma è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che vanno a caccia della qualificazione alla prossima Champions League che sarà DIRETTA dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Ranieri e Gasperini, allenatori di Roma e Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di Claudio Ranieri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo le tre ottenute (tutte con il punteggio di 1-0, ndr) contro il Verona, l’Inter e la Fiorentina. Tre punti che sarebbero di vitale importanza per proseguire la corsa al quarto posto in classifica e che rimetterebbero in discussione anche il terzo dei bergamaschi, a quel punto distanti appena 2 lunghezze a due giornate dal termine. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 1-1 | Iniziato il secondo tempo LIVE

