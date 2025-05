DIRETTA Serie A Atalanta-Roma 0-0 | PARTITA INIZIATA LIVE

Segui in diretta la sfida tra Atalanta e Roma al Gewiss Stadium! I nerazzurri di Gasperini affrontano i giallorossi di Ranieri in un monday night che chiude la 36esima giornata di Serie A. Un match ricco di emozioni e significati, con entrambi i team in cerca di punti vitali per le loro ambizioni europee.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' tra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLa Roma è di scena sul campo dell'Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che vanno a caccia della qualificazione alla prossima Champions League che sarà DIRETTA dall'arbitro Sozza della sezione di Seregno.Ranieri e Gasperini, allenatori di Roma e Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di Claudio Ranieri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo le tre ottenute (tutte con il punteggio di 1-0, ndr) contro il Verona, l'Inter e la Fiorentina. Tre punti che sarebbero di vitale importanza per proseguire la corsa al quarto posto in classifica e che rimetterebbero in discussione anche il terzo dei bergamaschi, a quel punto distanti appena 2 lunghezze a due giornate dal termine.

