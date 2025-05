Dino Giarrusso all’Isola | Usiamo questo spazio per chiedere la pace a Gaza e in Ucraina

Dino Giarrusso fa il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2025 durante la seconda puntata del 12 maggio, portando con sé un importante messaggio di pace. Mentre il pubblico si diverte, il giornalista e ex conduttore de Le Iene ricorda la difficile situazione a Gaza e in Ucraina, invitando tutti a riflettere e sperare per un futuro migliore.

DinoGiarrusso arriva all’Isola dei famosi 2025 nel corso della seconda puntata del 12 maggio. Il giornalista ed ex conduttore de Le Iene approfitta della diretta su Canale5 per lanciare un messaggio di pace: “Ricordiamoci che qui stiamo divertendo il pubblico ma a Gaza e in Ucraina c’è ancora la guerra”. 🔗Leggi su Fanpage.it

