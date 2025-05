Dino Campana scoperti versi inediti in una biblioteca privata

Marradi, 12 maggio 2025 - La recente scoperta di versi inediti di Dino Campana in una biblioteca privata sconvolge il panorama letterario. Questo ritrovamento inaspettato non solo arricchisce la sua bibliografia, ma rafforza il legame tra il poeta e il territorio, offrendo nuove prospettive in occasione del 140° anniversario della sua nascita.

Marradi, 12 maggio 2025 - "E' una scoperta eccezionale, che rende ancora più forte il rapporto tra il nostro territorio e DinoCampana: si pensava che la bibliografia del poeta fosse completa invece ci riserva ancora sorprese e questo ritrovamento apre nuove prospettive, proprio nel 140 esimo anniversario della sua nascita". Così il sindaco di Marradi Tommaso Triberti e l'assessora alla Cultura Maria Cristina Carratù commentano la scoperta di scritti inediti da parte dello studioso Leonardo Chiari, co-vicepresidente dal Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini": in una bibliotecaprivata è stata ritrovata una copia delle opere complete di Francois Villon, edizione del 1910 in francese, annotata e postillata dal poeta di Marradi, contenente suoi versiinediti. "Data l'importanza del ritrovamento, lo spoglio e l'analisi del materiale richiederà mesi di lavoro.

