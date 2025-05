Dimmi La Verità | Adriano Scianca | Faccia a faccia Zelensky-Putin Gli ultimi risvolti delle trattative

In questa puntata di #DimmiLaVerità, in onda il 12 maggio 2025, il nostro giornalista Adriano Scianca ci porta al cuore delle recenti trattative tra Zelensky e Putin. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questo cruciale faccia a faccia e le sue possibili implicazioni per il futuro. Un'analisi approfondita da non perdere!

Ecco #DimmiLaVerità del 12 maggio 2025. Ospite il nostro giornalista, AdrianoScianca. L'argomento del giorno é: "Il faccia a facciaZelensky-Putin, tutti gli ultimirisvoltidelletrattative".A Dimmi La Verità il nostro AdrianoScianca. Argomento: in settimana dovrebbe esserci il faccia a facciaZelensky-Putin, tutti gli ultimirisvoltidelletrattative. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Adriano Scianca: «Faccia a faccia Zelensky-Putin. Gli ultimi risvolti delle trattative»

