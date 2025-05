Diletta Leotta in minigonna il bambino sognante la guarda | sospeso spot U-Power ecco il motivo

Diletta Leotta, elegantemente vestita in una minigonna, cattura l'attenzione di un bambino sognante nello spot pubblicitario "Sospeso" di Upower. Questo incontro incantato è al centro di una decisione sorprendente, appena annunciata. Scopriamo insieme il motivo dietro a questa scelta che promette di affascinare il pubblico!

Il bambino davanti alla minigonna, le estasi maschili. Diletta Leotta e la pubblicità per un noto brand di scarpe che fa discutere – Il video - Sta facendo discutere l’ultimo spot della conduttrice Diletta Leotta, da anni testimonial del brand U-Power, leader nella progettazione di articoli destinati alla protezione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Lo spot è stato lanciato da Leotta sui social e pubblicizza le nuovissime scarpe, Red Ego. Nelle immagini si vede un bambino che osserva estasiato una ragazza da una prospettiva per cui potrebbe tranquillamente vedere sotto la sua gonna. 🔗Leggi su open.online

«Sessualizza un bambino», sospeso lo spot di Diletta Leotta e U-Power: nel video un minore «incantato» da una giovane in minigonna - «La prima volta che sei rimasto senza parole», un bimbo di 7-8 anni è girato di spalle e guarda con occhi sognanti una giovane donna esibirsi in gonna corta su un palco. La pubblicità di U-Power, lanciata lo scorso marzo con testimonial (e narratrice) Diletta Leotta, è stata ufficialmente sospesa. Secondo il Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, proprio i primi otto secondi dello spot, dalla complessiva durata di mezzo minuto, rappresenterebbero una «sessualizzazione di un bambino» violando l’articolo 11 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. 🔗Leggi su open.online

Sospeso lo spot di U-Power con Diletta Leotta: sessualizza lo sguardo di un bambino - Il Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha bloccato la diffusione del controverso commercial che rappresentava un minore in una situazione ambigua. Selvaggia Lucarelli: "Ne avevo scritto un mese fa e a quanto pare non avevo torto".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

