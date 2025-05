Digiuno contro il Decreto Sicurezza Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza. L'evento riunisce diverse realtà della società civile per discutere e mobilitarsi contro le disposizioni ritenute ingiuste e repressive.

