Difesa comune è il momento | per la pace e la democrazia

Il dibattito sul riarmo dell'Europa suscita perplessità e interrogativi, rivelando le contraddizioni del nostro sistema politico. Questa scelta, sollecitata da tensioni geopolitiche crescenti, si scontra con valori di pace e cooperazione che l'Unione ha cercato di promuovere. È essenziale analizzare i rapporti di forza, le necessità di sicurezza e le implicazioni a lungo termine di una politica militare europea sempre più incisiva.

Tra le tante e incomprensibili scelte del nostro sistema politico sconcerta il dibattito del cosiddetto riarmo dell'Europa. Parola quest'ultima totalmente inadeguata per testimonia.

Un secondo momento Schuman, per una difesa comune e un’unione politica - E in effetti, un nuovo spirito civile europeo sta emergendo in tutto il continente. Come si è visto il 15 marzo 2025, da Roma a Tbilisi, a Budapest, Bucarest, Belgrado e in molte altre città d’Europa. Il sostegno all’integrazione europea è elevato, secondo l’ultimo Eurobarometro. È un sentimento popolare quello di difendere la pace, la democrazia e il multilateralismo, contro l’imperialismo, l’autoritarismo e le guerre commerciali, e sostenere la resistenza ucraina e l’ideale europeo. 🔗Leggi su quotidiano.net

Dalla pace alla difesa comune. Cosa ha detto von der Leyen (citando De Gasperi) - Cita De Gasperi, lascia libertà di scelta sul modello dell’indebitamento, certifica che i 27 questa volta hanno non solo il potere economico ma anche “finalmente, la volontà politica”, definisce il piano ReArm Europe come il modo che l’Ue ha dinanzi a sé di prendersi cura della propria difesa. Il numero uno della Commissione europea da Strasburgo lancia l’idea dell’Ue post guerra fredda, che necessita di un piano di riarmo tarato sugli stravolgimenti di cui il Vecchio continente è denso, oltre che manifestare effetti positivi per l’intero comparto industriale. 🔗Leggi su formiche.net

Difesa comune europea, Salvini: "Esercito UE? Se lo guida Von der Leyen dura 20 minuti, per la pace fondamentale presenza USA" - VIDEO - Il leader della Lega: "Esercito comune sarebbe un disastro, preferirei stati nazionali forti che investono" Il leader della Lega Matteo Salvini si è espresso sull'idea di difesa comune europea proposta recentemente da Ursula von der Leyen. "Se l'Europa è quella che ha portato al collasso inte 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

